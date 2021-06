Spordimuuseumis avatakse jalgpalliteemaline näitus

Alates 11. juunist saab Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumis vaadata mitmekülgset jalgpallinäitust, mis on pühendatud suvisele vutimaailma suurpeole ehk Euroopa meistrivõistlustele.

Ekspositsiooni eel tehti tihedat koostööd mitmete kollektsionääride ning Eesti Jalgpalli Liidu inimestega. Selle tulemusena koguti kokku 24 väärika minevikuga mängusärki, mis kuuluvad EM-il osalevatele meeskondadele. Nimekaimatest kehakatetest tasub välja tuua Itaalia legendi Paolo Maldini, Tšehhi ründestaari Jan Kolleri, Slovakkia kapteni Marek Hamšiku ning hollandlaste sangari Marc Overmarsi riided. Lisaks nendele saadi toetajatelt kümneid fännisalle, matšikavasid ja rinnamärke.

Huvitava lisaväärtuse loob fakt, et innuka maavõistluste pidajana tuntud Eesti koondis on aastate jooksul kohtunud kõikide tiimidega, kes hakkavad tänavusel Vana Maailma tšempionaadil esikoha nimel võitlema. Niiviisi on iga rahvusesinduse esemete juures presenteeritud vaatajatele ka lühike taustainfo vastasseisude minevikust ning tulemustest.

Näituse idee autoriteks on Spordimuuseumi teadur Kalle Voolaid ja arendusspetsialist Urmet Paloveer. Viimase sõnul sai vaadata ülipopulaarse pallimänguga seonduvat ekspositsiooni viimati 2018. aastal, mil Tallinnas peeti UEFA superkarikafinaal. Toona oli teemas Hispaania gigandi Madridi Reali trofeekogu.

Esialgsete plaanide kohaselt on käesolev jalgpallinäitus avatud suve lõpuni.