VAATA OTSE | Itaalia surve kandis teise poolaja alguses vilja

Enne mängu:

Roomas peetavale kohtumisele läheb selge favoriidina vastu maailma edetabelis seitsmendat kohta hoidev Itaalia, kes on võitnud enda viimased kaheksa kohtumist väravate vahega 25:0. Viimases kontrollmängus alistasid neljakordsed maailmameistrid Tšehhi 4:0, enne seda oldi 7:0 paremad San Marinost. Kaotuseta püsib Roberto Mancini juhendatav Itaalia aga juba 27 järjestikust kohtumist – viimati jäädi vastasele alla 2018. aasta septembris, mil alistuti 0:1 Portugalile.

Türgi hoiab maailma edetabelis 29. kohta ning oma viimases kontrollkohtumises enne EM-i võideti 2:0 Moldovat. Enne seda mängisid türklased Guineaga väravateta viiki, mais saadi 2:1 jagu Aserbaidžaanist. Viimasest kuuest mängust on Türgil ette näidata neli võitu ja kaks viiki, vastasele kaotati viimati mullu novembris, kui Ungari alistas türklased Rahvuste liigas 2:0.

Euroopa meistrivõistlustel on Itaalia triumfeerinud ühel korral, seda kodusel 1968. aasta EM-il. Kaks korda on tuldud hõbedale (2000, 2012), korra pronksile (1988) ja korra neljandaks (1980). Türgi parimaks tulemuseks on 2008. aastal saavutatud kolmas koht. Kaks meeskonda on varasemalt kohtunud 11 korral – kaheksa korda on võitnud Itaalia, kolm korda on mängitud viiki.

A-alagruppi kuuluvad lisaks Itaaliale ja Türgile veel Wales ja Šveits.