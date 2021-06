20-aastane norralane püstitas uue Euroopa rekordi

20-aastase norralase jaoks oli neljapäevane võistlus tema karjääri esimene, kus ta 5000 m alla 13 minuti jooksnud. Oma eelnevat isiklikku rekordit parandas Ingebrigtsen 14 sekundi võrra. Eelmine Euroopa rekord kuulus Belgia jooksjale Mohammed Mourhitile, kes püstitas 2000. aastal aja 12.49,71.

Teise koha pälvis neljapäeval etiooplane Hagos Gebrhiwet (12.49,02), kolmandana lõpetas kanadalane Mohammed Ahmed (12.50,12).

Maailmarekord kuulub Uganda jooksjale Joshua Cheptegeile, kes jooksis eelmise aasta augustis Monacos aja 12.35,36. Cheptegei jäi neljapäeval kuuendaks (12.54,69).

EUROPEAN RECORD



Jakob Ingebrigtsen smashes his personal best with world-leading 12:48.45 to win the men's 5000m.



That's the first time he's been below 13 mins



