Rahvusvaheline suusaliit valis uueks presidendiks miljardärist ärimehe

59-aastase spordiettevõtte Head tegevjuhi poolt hääletas ligi 55 protsenti hääletajatest. "Arvan, et see näitab, et suusaliidu perekond on valmis muudatusteks," ütles Eliasch. "Ütlesin alati: "Kui tahad asju jätta selliseks, nagu nad on, siis ma ei ole sinu kandidaat.""

Eliaschi programmile andis muuhulgas enda heakskiidu Briti peaminister Boris Johnson, kellega Eliasch koos töötas, kui Johnson Londoni linnapea oli. Samuti toetas Eliaschi kunagine USA välisminister John Kerry, kes tunnustas ärimehe vaateid kliimamuutuse suhtes.

Rootsi ning Briti kodakondsusega ärimees teatas, et astub spordiettevõtte Head tegevjuhi positsioonilt tagasi. "Ja kui peaks olema otsuseid, millel on potentsiaalne huvide konflikt, siis loomulikult taandun neist," ütles Eliasch, kelle ettevõtte on varustanud näiteks suusatajaid nagu Lindsey Vonn ja Aksel Lund Svindal.

Eliaschist saab rahvusvahelise suusaliidu viies president liidu 97-aastase ajaloo jooksul. Eelmine president Gian Franco Kasper on olnud liidu juht aastast 1998, kuid lõpetab oma ametiaja aasta enne, kui tema leping läbi saab.