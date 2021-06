Jürgens kasvatas väravalööjate edetabelis edu

18-aastane Jürgens on 12 tabamusega liiga parim skoorimasin, edestades kahe väravaga Claudio Cassanot (Roma) ja Vincenzo Ferrarat (Sassuolo). Jürgensi järel parim leegionär on seitsmendal kohal asuv ja seitse väravat löönud rumeenlane Andrei David (Fiorentina), vahendab Soccernet.ee.

Inter on 18 mänguga kogunud 35 punkti ja asub liidrikohal, edestades Romat kahe silmaga. Inter ja Roma on kindlustanud koha finaalturniirile, mis on kavas neljale paremale meeskonnale. Praegu on kolmas Torino ja neljas Monza. Põhihooaja lõpuni on jäänud kaks vooru.