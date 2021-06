Kirt Tokyo olümpiale ei sõida

Kuigi Doha MM-il saadud õlatrauma ravi kulges plaanipäraselt, siis detsembris saadud tõsine jalavigastus ei luba enne mänge korralikult treenida, teatas Kirdi meeskonna esindaja Marek Vister.

Tegemist on kandluu eesosa väsimusmurruga, mille paranemisaeg on reeglina kuus kuni kaheksa kuud. Viimase uuringu alusel ei saa öelda, et murd oleks lõplikult paranenud ja võiks alustada täiskoormusega treeningut, ütles Vister.

Arstide sõnul peab Kirt veel vähemalt neli nädalat jalale täielikku puhkust andma, seega ei saa ta oda visata.

"Sellises seisus olümpiale minek ei oleks midagi muud, kui lihtsalt osalemine. Ma pole ka ju poolteist aastat võistelda saanud," ütles Kirt. "Sportlase seisukohalt vaadates on olümpiast loobumine üks raskemaid otsuseid elus, kuid valikuid ei ole. See aga ei tähenda, et loobuksin. Treenitud on palju ja loodan, et saan veel sel aastal võistelda, sest füüsiline vorm on hea."

Kui ravi kulgeb plaanipäraselt, saaks odaviskaja esimesed võistlused teha augusti teises pooles eesmärgiga saada võimalikult tugev põhi järgmiste aastate suurvõistlusteks.