Juubeliaasta Tartu Rattarallist võttis osa pea 2800 ratturit

Rattaralli ajaloos on kokku 6 meest, kes alates 1982. aastast läbinud kõik rallid: Johan Laas, Kalju Koch, Lembit Pallas, Tõiv Tamm, Aivar Paapsi ja Margus Merisalu. Sel aastal said need mehed kirja ka 40. osaluskorra.

79-aastane Kalju Koch läbis 40. Tartu Rattaralli 58 km Pirital Lillepi rattaringil. "40. Tartu Rattaralli on tõesti juubeliaasta! Virtuaalsõit toimus Priit Salumäe kaasaitamisel ja organiseerimisel. Suured tänud Hawaii Expressi juhtkonnale ja eriti Priit Salumäele, kelle nõu ja jõuga olen jätkuvalt rattasadulas. Suured tänud MTÜ Klubi Tartu Maraton töötajatele. Rattasõit on olnud ja jääb kõige tähtsamaks minu elus," rääkis Koch.

Tõiv Tamm läbis 128 km koos sõbraga Lõuna-Eestis. "Käisin ka eelmisel aastal sõbraga koos. Juubelirallil tuleb ikka osaleda!" nentis ta.

Rattaralli peakorraldaja Indrek Kelgu sõnul mõeldi korraldusmeeskonnas viisidele, kuidas ralli päriselt läbi viia, kuid vastavalt riigis kehtivatele reeglitele tuli otsustada virtuaalsõidu kasuks. "Hea meel on näha, et rattaralli tõi Eestimaa teedele nii palju suuri ja väikeseid rattasõidu huvilisi. Loodame väga, et järgmisel aastal saame üritust tavaprogrammi alusel läbi viia. Suur aitäh kõigile, kes rallist osa võtsid," tõdes Kelk.

1. maist 6. juunini kestnud virtuaalsõidu kolm distantsi tõid esialgsetel andmetel rattaradadele 2771 sõitjat. Traditsiooniliste 128, 58 ja 25 km radade kõrval oli esmakordselt valikus ka ralli kombo, kus 128 km sai läbida osadena.

719 ratturit valisid sõiduks 58 km, 597 osalejat otsustasid läbida 128 km ning 348 harrastajat 25 km. Ralli kombo valis 214 ratturit.

Tänavu said virtuaalsel rallil osaleda ka väikesed spordisõbrad. Minimaalne distants oli 500 m ning kaugosalusega rattasõidu kasuks otsustas 893 last.

Rattaralli virtuaalsõit oli tänavuse Tartu Maratoni Kuubiku hooaja kolmas etapp. Sarja avas 47. Tartu Maraton, millele järgnes 39. Tartu Maastikumaratoni virtuaaljooks. Järgmine üritus Kuubiku sarjas on 15. Tartu Rulluisumaraton 22. augustil, mille korraldajad loodavad läbi viia nii nagu eelmisel aastal – reaalselt. Lisaks jääb alles võimalus osaleda virtuaalselt.