Eesti käsipallikoondislane sõlmis karjääri esimese välislepingu

"Olen viimastel aastatel pidevalt välismaalt kutseid saanud, peamiselt Rootsist ja ennast näitamaski käinud. Fjellhammeri pakkumine tundus kõige tõsisem ja korralikum, suhtluse pool ning klubi presenteerimine oli muljetavaldav," kirjeldas Timmo esimese välislepingu sünnilugu.

"Oslost 20-minutilise autosõidu kaugusel asuvas Lørenskogis tegutsev meeskond on väga noor. Enamik pallureid on minuvanused, üksikud vaid veidi vanemad ehk siis selline mõnus noor punt tundub. Klubi tõusis viimaste aastatega tagasi meistriliigasse ja nii on sealsed veed küllalt tundmatud," sõnas Timmo.

Norra pole Eesti käsipalluritele olnud just tavapärane sihtkoht, viimati mängis fjordidemaal praegune rahvusnaiskonna peatreener Taavi Tibar, kes hooajal 2014/15 kandis kohalikus kõrgliigas ja eurosarjaski Stord Handballi särki. Norra meeste koondis on viimastel aastatel maailma tippu kerkinud, võitnud kaks MM-hõbedat ja viimasel EM-il pronksmedali.

Kohalik meistriliiga peatati tänavu koroonaviiruse tõttu märtsis ja meistriks krooniti Euroopa Meistrite liigaski osalev Elverum Håndball. Fjellhammer IL on pikkade traditsioonidega, aga suuremate saavutusteta klubi, mis tänavu oktoobris tähistab juba 90. sünnipäeva.

Peamiselt on Fjellhammer kõrg- ja esiliiga vahel kõikunud, tugevuselt teine sari võideti hooajal 2019/20. Klubi on hästi tuntud noorte talentide leidmise ja arendamise poolest, praegustest Norra tippmängijatest on Fjellhammeri kasvandikud näiteks MM-hõbedad Kent Robin Tønnesen ja Henrik Jakobsen.

Timmo: tahan mängijana areneda

Meeskonnal on noor peatreener, mai lõpus 38-aastaseks saanud Horvaatias sündinud endine Rootsi koondislane Kristian Bliznac. Enne 2018. aastal Fjellhammeri treeneriks asumist jäi tal just vasaksisemisena selja taha muljetavaldav karjäär, mille lõpetas praeguses Mait Patraili koduklubis Rhein-Neckar Löwen.

"Bliznaciga ongi minu peamine suhtlus toiminud ja lisaks võimsale mängijateele tundub ta targa treenerina ning väga meeldiva inimesena. Ta käis ise mulle korterit vaatamas ja lubas koos abikaasaga seda sisustada aidata, kui ma elukaaslasega kohale saabun," kirjeldas Timmo esimesi kontakte uue juhendajaga.

"Mänguliselt loodan teha sammu edasi, aga kindlasti ootab ees kõva tõestamine. Norra liiga on tugev ja mängud näiteks Meistrite liigas esineva Elverumiga saavad arengule ainult kasuks tulla. Tahan mängijana areneda ja pakutavad võimalused ära kasutada," lausus 21-aastane Põlva käsipalli kasvandik.

Timmo tuli Põlva Servitiga 2019. ja 2021. aastal Eesti meistriks ning valiti mõlemal hooajal ka meistriliiga sümboolsesse koosseisu. Kokku jäi tema arvele Eesti kõrgeimas sarjas 81 mängu ja 306 väravat. 2018. aastal pärjati Timmo Eesti parima meesjuuniori tiitliga ning aasta hiljem debüteeris 18-aastasena juba ka rahvuskoondises.

"Alfred tegi viimaste aastatega märkimisväärse arengu. Tema tugevamad pooled on kahtlemata kiirus ja üks-üks olukordade lahendamine ning ka psühholoogiline tugevus, mis peaks välismaal kasuks tulema. Minu hinnangul võinuks ta veel aastakese Servitis mängida, aga soovime talle loomulikult edu," kommenteeris üleminekut Timmot lapsest peale juhendanud Serviti peatreener Kalmer Musting.