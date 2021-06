Bundesliga parim uustulnuk valetas mitu aastat oma nime ja vanuse kohta

Kongos sündinud jalgpallurit tunti seni nime all Silas Wamangituka, kuid mängija tegelik nimi on Silas Katompa Mvumpa. Ta on sündinud 6. oktoobril 1998, ehk aasta varem kui seni arvati.

Stuttgart teatas, et eksituses on süüdi 22-aastase palluri agent, kes sundis teda 2017. aastal oma nime ja vanust muutma. Silas oli testimisel RSC Anderlechtis ja agent lootis, et aasta võrra nooremana oleks kongolasel parem võimalus meeskonda pääseda. Ühtlasi tahtis ta lõpetada mängija seost endise koduklubiga Kongos.

"Olen viimastel aastatel oma Kongos elava perekonna pärast väga mures olnud," sõnas Mvumpa. "Minu jaoks oli keeruline lugu avalikuks teha ja mul polekski selleks kunagi julgust olnud, kui Stuttgardist poleks saanud minu jaoks teine kodu ja turvaline koht."

Stuttgart sõnas pressiteate vahendusel, et Silas elas Pariisis agendiga, kes ta välismaailmast suures osas välja lõikas. Palluril polnud ligipääsu ei oma kontole ega ka dokumentidele. "Silas oli väga noor, täiesti kogenematu ja üksi ning usaldas oma agenti, keda ta juba Kongos tundis, täielikult. Seega sõltus ta täielikult oma agendist," lisati pressiteates.

Klubi on ühenduses kohalike võimudega ja Saksamaa alaliiduga ning on äsja saanud enda valdusesse mängija dokumendid. Stuttgardi spordidirektor Sven Mislintat sõnas, et klubi kaitseb oma pallurit. "Silas jääb meie mängijaks ja inimeseks, kes oma Stuttgardis veedetud aja jooksul end meie fännide ja võistkonnakaaslaste südamesse on mänginud. Üle kõige on ta ohver ja me kaitseme teda vastavalt," ütles Mislintat.

Katompa Mvumpa liitus meeskonnaga 2019. aastal FC Pariisist ning lõi möödunud hooajal 25 mänguga 11 väravat. Kongolane sai kirja ka viis resultatiivset söötu.