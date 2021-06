Ettevalmistuslaager OM-iks tõi Piritale maadlusmaailma tipud

Kahenädalases treeninglaagris kohtusid maailma esinumbrid, nende hulgas 16 olümpiapileti omanikku. Eesti esimaadleja Epp Mäe nendib, et kuigi treeningud on üliolulised, tuleb olla ettevaatlik, et vastastele enne suurvõistlust mitte oma võtteid reeta.

"Kui ikka partnerid tulevad kohale, siis on maadluse osa see, mis on kõige olulisem, et saad mingis mõttes oma vastaseid tunnetada ja oma asju läbi proovida. Samas sa pead olema ettevaatlik, et mitte väga palju oma asju ette näidata, see on selline korralik kavalusega mängimine," ütles Mäe ERR-ile.

Naiste raskekaalu Euroopa meister tõdeb, et tippvorm veel saavutatud pole, kuid lausa uusi suundi ja muudatusi treeningutes tegema ei pea. "Kindlasti sellised väiksed tehnilised aspektid, mis teevad maadluse ühtseks ja terviklikus. Mingeid suuri muudatusi selles suhtes nüüd ei ole, kõik on seesama töö, mida ma olen enne teinud, aga lihtsalt veel fokusseeritumalt, keskendunumalt, täpsemalt."

Naiste raskekaalu valitsev olümpiavõitja kanadalanna Erica Wiebe plaanib Tokyos teha nii nagu 2016. aastal Rio de Janeiroski: nautida ja anda oma parim. Vastaste üllatamiseks eraldi eesmärke pole. "Arvan, et mul on enda kui maadleja kohta veel nii palju aspekte, mida püüan avastada ja esile tuua," ütles Wiebe ERR-ile. "Seega ma loodan, et üllatan iseennastki."

Pühapäeval oma 32. sünnipäeva tähistav Wiebe julgustab kõiki sportlasi suurelt ja julgelt mõtlema, siis on võimalik ka olümpiavõitjaks tulla. "Arvan, et olümpiamedal ei defineeri mind ega ühtki teist sportlast. Ilmselgelt suurte, pealtnäha võimatute eesmärkide püstitamine tähendab inimeseks olemist ja see toob suurt rõõmu, seega ma julgustan kõiki püstitama pööraseid eesmärke."

Neljapäeval võistlevad nii Epp Mäe kui Erica Wiebe rahvusvahelise maadlusliidu turniiril Poland Openil ning pärast jaanipäeva kogunevad maailma esinumbrid treener Ahto Raska eestvedamisel taaskord treeninglaagriks Piritale.