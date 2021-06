Põlvas mänginud käsipallur siirdub Norra kõrgliiga klubisse

"Uue klubiga oli esimene kontakt viimasel meeste rahvuskoondise nädalal. Paar päeva peale Austriaga mängu andis minu agent teada, et Norra klubi oleks huvitatud minust ning päev hiljem sain ka kõne klubi peatreenerilt," ütles Timmo Põlva Serviti sotsiaalmeedia vahendusel.

"Uuele peatreeneril meeldis minu mängustiil. Loodan, et sulan kiirelt tiimi sisse. See ei tohiks väga raske olla kuna enamus mängijaid on seal noored - minu vanused. Kindlasti ootab ees enda tõestamine, et palju mänguaega saada ning platsil olles enda kasutegur võimalikult kõrgel hoida," lisas 21-aastane käsipallur.

Timmo ütles, et tahab käsipalli poole pealt areneda ja paremaks saada. "Kindlasti saab olema väga huvitav kolida täiesti uude riiki ja keskkonda. Õnneks täiesti üksi olema ei pea, sest võtan ka pruudi kaasa, mis arvatavasti teeb seal olemise kergemaks. Kuniks olen noor, tuleb need võimalused ära kasutada, mis antakse ja pakutakse," ütles Timmo.