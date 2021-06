EOK teenetemärgi pälvis kaheksa sporditegelast

EOK president Urmas Sõõrumaa tänas sporditegelasi nende panuse eest Eesti spordi, olümpialiikumise ja kultuuri arengusse. "EOK teenetemärgi laureaadid on kõik inimesed, kelle tegevus spordivaldkonnas on olnud erakordselt silmapaistev ja teedrajav. Sport on väga selgelt osa ühiskonna kultuurist," ütles Sõõrumaa.

EOK kõrgeima tunnustuse, Eesti Olümpiakomitee teenetemärgi pälvisid:

Leena Annus – kauaaegne spordiarst

Laine Erik-Kallas – olümpiasportlane 1964 Tokyos

Heino Enden – korvpalli edendaja, korvpalli maailma ja Euroopa meister

Sven Kolga – kauaaegne spordijuht, seenioride ja spordiveteranide liidu eestvedaja

Valeri Maksimov – kauaaegne spordiajakirjanik ja publitsist

Jüri Ratas – Eesti spordi edendaja

Martin Reim – Eesti rekordinternatsionaal, Eesti jalgpalli edendaja

Sulev Roosma – purjespordi edendaja, Pirita olümpiapurjeregatt 1980 korraldaja