NHL: Montreal pääses nelja mänguga Stanley karikasarjas poolfinaali

Canadiens läks veerandfinaalseeria neljandas mängus Jetsi vastu üheksandal minutil Erik Gustafsson väravast juhtima ning minut enne esimese kolmandiku lõppu lisas Artturi Lehkonen Montreali edule veel värava. Teisel kolmandikul tuli Jets kaotusseisust välja, kui Logan Stanley toimetas kahel korral viie ja poole minuti jooksul litri Montreali väravasse. Seisult 2:2 läksid klubid pärast kolmandat perioodi lisaajale, kus Canadiensi mängumees Tyler Toffoli teisel minutil võiduvärava realiseeris, mis Montreali klubi esimesena poolfinaali viis.

Teises teisipäeva öösel peetud kohtumises asus New York Islanders enda veerandfinaalseeriat Boston Bruinsi vastu 3:2 juhtima, kui alistas Bostoni klubi 5:4. Bruins alustas mängu kiire väravaga, kuid New York lõpetas teise kolmandiku 4:2 eduseisul. Viimasel kolmandikul lisas Islanders veel ühe värava, mis oli piisav, et pidada vastu Bostoni kaheväravaline vastus.

Montreal Canadiens läheb poolfinaalis vastamisi võitjaga Colorado Avalanche'i ja Vegas Golden Knightsi seeriast, mis kolmapäevase seisuga 2:2 viigis on. Islanders juhib teisel tabelipoolel Bostoni vastu seeriat 3:2, nende vastase otsustavad Carolina Hurricanes ja Tampa Bay Lightning, kellest viimane seerias 3:1 eduseisu hoiab.