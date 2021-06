VAATA OTSE | Eesti võitis Läti vastu avapoolaja 2:0

Mängu käik:

3. minut: Mängu esimene võimalus langeb Eestile, kui Konstantin Vassiljev tsenderdab värava ette, kust pääseb löögile Sander Puri. Peaga sooritatud löögi Läti väravavaht püüab.

5. minut: Värav! Rauno Sappinen pääseb Läti värava all löögile, puurilukk tõrjub, ent Mattias Käit saab karistusala äärelt esimesena jaole ja suunab palli täpselt posti kõrvale – 1:0.

18. minut: Marcis Ošs teeb Rauno Sappineni vastu vea ja teenib mängu esimese kollase kaardi. Konstantin Vassiljev tõstab palli karistuslöögist teravalt karistusalasse, ent lätlased klaarivad.

24. minut: Märten Kuusk teeb Läti värava all palli rünnates enda seljale liiga ja saab vigastada. Floras palliv keskkaitsja lahkub väljakult kanderaamil ja tema asemel sekkub mängu Tottenham Hotspuri akadeemia kasvandik Maksim Paskotši.

40. minut: Värav! Sander Puri teenib Eestile äärejoone lähistel trahvilöögi. Läti suudab esimese palli värava alt klaarida, aga karistusala äärel on taaskord ootamas Mattias Käit, kes lööb kauni löögiga seisuks 2:0.

45. minut: Rauno Sappinen pääseb kiirrünnakule, saab löögile, kuid pall raksatab ristlatti.

45+1. minut: Aleksejs Saveljevs teeb vea Sander Puri vastu ja saab mängu teise kollase kaardi.

Poolaeg: Eesti võidab kohtumise avapoolaja Mattias Käidi väravatest 2:0.

48. minut: Eesti väravate autor Mattias Käit saab kohe teise poolaja alguses vigastada ja on sunnitud kohtumise pooleli jätma. Tema asemel sekkub mängu Markus Poom, samal ajal vahetab Bogdan Vaštšuk välja kapten Konstantin Vassiljevi.

Koosseisud:

Enne mängu:

Nii Eestil kui Lätil on tänavuselt Balti turniirilt ette näidata üks võit. Kui Eesti alistas Henri Anieri väravast Leedu 1:0, siis Läti sai oma lõunanaabritest jagu skooriga 3:1. Et Läti väravate vahe on Eesti omast parem, piisaks tiitlikaitsjatele Balti turniiri võiduks ka viigist.

Mõlemad meeskonnad on jõudnud pärast mängu Leeduga pidada veel ühe sõpruskohtumise. Kui Thomas Häberli juhendatav Eesti võitis Helsingis EM-finaalturniirile sõitvat Soomet Rauno Sappineni penaltist 1:0, siis lätlased kaotasid Düsseldorfis Saksamaale suisa 1:7.

Läti on Balti turniiri võitnud viimasel neljal korral ja kokku on esimeseks tuldud 13 korda. Viimati jäid lõunanaabrid võiduta 2010. aastal, mil Kaunases saatis kodupubliku ees edu Leedut. Eesti on Balti turniiri võitnud kolm korda, seda 1929., 1931. ja 1938. aastal.

Balti turniiri otsustavat mängu A. Le Coq Arenal pääseb kohapeale vaatama 800 inimest.