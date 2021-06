TÄNA OTSE | Balti turniiri võitu ihkav Eesti jalgpallikoondis võõrustab Lätit

Nii Eestil kui Lätil on tänavuselt Balti turniirilt ette näidata üks võit. Kui Eesti alistas Henri Anieri väravast Leedu 1:0, siis Läti sai oma lõunanaabritest jagu skooriga 3:1. Et Läti väravate vahe on Eesti omast parem, piisaks tiitlikaitsjatele Balti turniiri võiduks ka viigist.

Mõlemad meeskonnad on jõudnud pärast mängu Leeduga pidada veel ühe sõpruskohtumise. Kui Thomas Häberli juhendatav Eesti võitis Helsingis EM-finaalturniirile sõitvat Soomet Rauno Sappineni penaltist 1:0, siis lätlased kaotasid Düsseldorfis Saksamaale suisa 1:7.

Läti on Balti turniiri võitnud viimasel neljal korral ja kokku on esimeseks tuldud 13 korda. Viimati jäid lõunanaabrid võiduta 2010. aastal, mil Kaunases saatis kodupubliku ees edu Leedut. Eesti on Balti turniiri võitnud kolm korda, seda 1929., 1931. ja 1938. aastal.

Balti turniiri otsustavat mängu A. Le Coq Arenal pääseb kohapeale vaatama 800 inimest.