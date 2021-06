Kaunase Žalgiris tuli kümnendat korda järjest Leedu meistriks

Kolme võiduni peetava seeria kaks esimest mängu oli Kaunase meeskond võitnud ja seega vajas Rytas oma meistritiitli unistuste elus hoidmiseks kindlasti võitu. Sellega Vilniuse meeskond hakkama ei saanud ja hoopis Žalgiris kontrollis tervet mängu. Lõppskooriga 84:73 võtsid nad oma kümnenda järjestikuse Leedu meistritiitli.

Kristjan Kitsing sai Rytase poolelt väljakule kümneks minutiks ja skoori tal teha ei õnnestunud. Eestlase nimele läks statistikasse kirja üks lauapall ja kaks korvisöötu.

Žalgirise parimana viskas Thomas Walkup 20 punkti, korjas viis lauapalli ja andis viis korvisöötu. Kaotajate poolelt viskasid üle 20 punkti Andrew Goudelock ja Ivan Buva, kes viskasid vastavalt 25 ja 22 punkti.

Kuigi Leedu meister on selgunud, pole hooaeg veel seal läbi. Endiselt on pooleli heitlus pronksmedalite eest, sest Utena Juventuse ja Panevežyse Lietkabelise seeria seis on hetkel 2:1 viimaste kasuks.