Lillemäe: meie eesmärk on Balti turniir võita

Balti turniirile sõitva naiskonna koosseisu kuulub 23 mängijat, nende seas Ameerikas kogemusi saanud Mari Liis Lillemäe ja hiljuti Austrias teise välislepingu sõlminud Karina Kork. Naiskonnal on turniiri eel mõistagi suured ootused. Enne Leetu sõitmist treenib naiskond Pärnus.

"Meie eesmärk on Balti turniir võita," kinnitas ERR-ile Lillemäe. "Vastased on meiega võrdsel tasemel ja ma arvan, et võit on vähim, mille järele läheme."

Naiskonda aitab ka kogemustega Soomest Austriasse suundunud Karina Kork, kes on väravavahi positsiooni eest tundnud suurt konkurentsi.

"Võitlus käis esiväravavahi koha eest. Konkreetne võitlus: sain mängida, ei saanud mängida. Täpselt selline võitlus, et peab ennast igapäevaselt tõestama, et see koht ja minutid välja teenida," tõdes Kork.

Mängudega valmistub naiste koondis sügisel algavaks MM-valikturniiriks, mis algab kodus septembris.