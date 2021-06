Meier oli Portugalis võidukas ja tõusis sarja liidriks

"Rajad olid väga tehnilised ja füüsilised, kergemaks ei teinud võidusõitu ka kuumus, mis küündis kohati 33 kraadini," kommenteeris Meier.

"Maapind oli väga kuiv, mis tähendas, et vahel oli väga vähe pidamist. Seega tuli võistlusel sisse kergeid apse, aga suures joones läks kõik plaanipäraselt ja mul on väga hea meel, et ka sellel hooajal võidu kätte sain. Pärast teist etappi olen ma ühtlasi enduro karikasarja liider, sari jätkub oktoobris," lisas eestlanna.