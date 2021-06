Raudla: võite on tulnud nii napilt, et mängijad ei oskagi ehk võita

Kahe nädala jooksul mängisid eestlannad tegelikult kokku kahel erineval olümpia kvalifikatsiooniturniiril, aga paraku unistust täita ei õnnestunud. Naiskonda kuulusid Anna Gret Asi, Kadri-Ann Lass, Merike Anderson ja Jane Svilberg. Koondise peatreener Siim Raudla ütleb kokkuvõtteks, et olümpiale pääsemine polnud lootusetu üritus.

"See oli tehtav, aga see oleks nõudnud päris korralikku eneseületust," tõdes Raudla intervjuus Vikerraadiole. "Naiskonnad, kes finaalis mängisid, olid meist selgelt tugevamad. Heal päeval oleks võimalik ka neid hammustada: ma kindlasti ei ütle, et kui läheme mängima, oleme juba kaotanud. Nendega oleks võinud mängida, aga see oleks nõudnud meilt väga head õnnestumist ja neilt natuke lati alt läbiminemist."

Eelviimasel kvalifikatsioonivõistlusel Austrias kogus Eesti kaks võitu ja kaks kaotust. Allajäämised Ungarile ja Valgevenele oli skoori mõttes selged. Nädal hiljem toimunud lisavalikturniiril Ungaris, kus tribüünidel istus ka rohkearvuline publik, lõi kaasa kuus naiskonda. See oli eestlannade jaoks päriselt viimane võimalus. Alagrupis alistuti aga 10:11 Hollandile ja seejärel 10:13 Ungarile, mis tähendas, et tuli jätkata veerandfinaalis.

Pääsu eest poolfinaali heideldi visa Hiina Taipei koondisega. Eesti jõudis 16:13 eduseisuni, aga vahetuseta mänginud vastane tuli sellest seisust välja ning võitis 21:17.

"Eks see sööb võistkonda kõvasti," tõdes Raudla. "Kui vaatame kahte turniiri, andsime ära kolm mängu, mis olid juba meie omad. Omasime initsiatiivi ja mäng oli sisuliselt juba meie käes, aga suutsime need maha mängida. Ma arvan, et see on mingil määral Eesti naiste korvpalli suurem probleem: kuna neid võite on viimastel aastatel tulnud nii napilt, siis mängijad ei oskagi võib-olla võita. Võitmine on ka oskus. Tekib võiduhirm, kuidagi ei suudeta külma pead hoida. See vajab ehk pikemat analüüsi, miks need mängulõpud sisuliselt vastastele kinkisime."

Eesti 3x3 korvpallinaiskonna veel suhteliselt lühikeses ajaloos tõusevad säravalt esile 2019. aasta Euroopa mängud, kui üllatuslikult jõuti välja finaali. Olümpiamängudel osalemisest pärast seda muidugi unistati, aga Raudla arvates tuleb asjade seisu kainelt hinnata.

"Siiamaani kohati mõtlen, et kuidas see üldse juhtus. Olgem ausad, Eesti naiste korvpalli seis on praegu nagu ta on. See, et me selle hõbeda seal võtsime, on mitmete asjade kokkulangevus. Ka koondises oli naiste vahel hea sünergia, kõik asjad loksusid ideaalselt paika. Peame ikkagi reaalsusele otsa vaatama, siin turniiril mängime selliste naiskondadega, kes on tegelikult naiste korvpallis meist mitu-mitu sammu eespool. Me peame endalt palju nõudma, aga peame ka aru saama, kus me oma naiste korvpalliga asume," lõpetas Raudla.