Pedriksit jäi Pärnus isiklikust rekordist lahutama kuus sajandikku

110 meetri tõkkejooksus alles eelmisel suvel esimest korda 14 sekundi piiri alistanud ja Eesti kõigi aegade edetabelis teiseks tõusnud Keiso Pedriks võitis pühapäeval tulemusega 13,83. Hiljuti Tartus joostud isiklikust rekordist jäi lahutama kuus sajandikku.

"Tahtsin natuke liiga palju ja seetõttu viimased kaks tõket ebaõnnestusid, kuhu oli ka näha, et märkimisväärselt kaotasin aega. Kui poleks seda koperdust lõpus olnud, oleks see aeg olnud sinna Eesti rekordi juurde küll. Järgmine start on neljapäeval Soomes Espoos. Saab natuke kiiremate poistega koos joosta, et näha, kuidas siis jooks sujub. Siis lähme juba koondisega Rumeeniasse," rääkis 110 m tõkkejooksu võitja Keiso Pedriks.

Naiste tõkkesprindis võitis Diana Suumann tugevat kodust konkurenti Kreete Verlinit seekord vaid kolme sajandikuga. Võiduaeg oli 13,56. Hooaja tippmark on kahe sajandiku võrra parem.

"Jooks oli iseenesest päris hea, selline kontrollitud. Aga ütleksin, et sellest agresiivsusest jäi ikka natukene puudu," arutles Suumann.

Väga tasavägine oli ka naiste 100 meetri jooks, mille võitis Karoli Käärt ajaga 11,93. Esinelik mahtus kaheksa sajandiku sisse.

Kaks alavõitu sai sprindialadel Henri Sai, kes võitis nii 100 kui 200 meetri jooksu tulemustega 10,68 ja 21,27.

Ülejärgmisel nädalal võistleb Eesti kergejõustikukoondis Rumeenias võistkondlikel Euroopa meistrivõistlustel.