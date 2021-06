VIDEO | Koondislased soovivad Eesti jalgpallile 112. sünnipäevaks õnne

"Minu jaoks iseloomustab Eesti jalgpalli see, et ükskord me võidame niikuinii kõik, mis on võimalik võita," sõnas äsja Soome vastu võiduvärava löönud FC Flora ründaja Rauno Sappinen.

Lisaks FC Flora ründajale saatsid erilise päeva puhul õnnesoove ja rääkisid, mis iseloomustab Eesti jalgpalli, ka Karol Mets ja Konstantin Vassiljev, väravavahtide treener Mart Poom ning pisut on eesti keelt õppinud ka peatreener Thomas Häberli.

Eesti koondislaste video: