Tibar: unistuseks on korrata Eesti võrkpallinaiskonna saavutust

Enam kui kolme aastase vahe järel oli võistlustules Eesti naiste käsipallikoondis, kui eelmisel nädalavahetusel alistati Riias mõlemas sõprusmängus 11-väravalise ülekaaluga Läti naiskond.

"Läksime peale selle taktikaga, et me ei võta liigseid riske, kuid juba esimestest hetkedest peale saime aru, et oleme nendest ühe taseme võrra ees pool," ütles naiste käsipallikoondise peatreener Taavi Tibar ERR-ile.

"Me oleks võinud veelgi suurema skooriga need mängud võita kui me oleks mängitanud ainult oma põhimängijaid ja läinud sinna ainult tulemust taga ajama. Seda me kindlasti sinna tegema ei läinud. Ma olen väga positiivselt üllatunud nii tüdrukute suhtumisest, kaitsest kui ka just eriti väravavahtide ja kaitse koostöös," lisas treener.

Eesti naiskond sai uue sihi seadmiseks kõvasti indu juurde, sest lätlannad, keda pika puuga võideti, alustasid nüüd mänge 2022. aasta Euroopa meistrivõistluste valiktsüklis.

"Kui kuuled, et Läti läheb eelkvalifikatsioone mängima, siis mõtled, et miks mitte meie ka? Arvan, et järgmine samm võikski meil olla mängida tase kõrgemal, et EM-kvalifikatsioone ja näha, et mis tase seal siis on," ütles koondise kapten Janeli Patrail. "Ja ma arvan, et meil võiks mängijaid ikka rohkem veel välismaale minna. Mina innustan seda ka alati noortele, et minge proovige ja vaadake maailma."

Tibar ütles, et tema esimese tsükli eesmärk on debüteerida naistega 2024. aasta Euroopa meistrivõistluste kvalifikatsiooni turniiril ja suurem unistus on jõuda koondisega EM-finaalturniirile.

"Unistuseks on korrata Eesti võrkpallinaiskonna saavutust. Mina vaatan väga austusväärselt otsa, mida Andrei Ojamets tegi võrkpallikoondise eesotsas. On ka väiksed plaanid ja oleme võrkpalliliidu inimestega natuke rääkinud, et teha koostööd ja uurida," ütles Tibar.

"Teame ju kõik, et Eesti naiste võrkpalliliiga ei ole ju supertasemel, võtaks sealt eeskuju, et mida nemad tegid õigesti, et pääseda lõppude lõppuks ikkagi sinna EM-i piiri peale, kuhu nüüd ka jälle rohkem neid naiskondi pääseb. Eks see lõppeesmärk peab kõrge olema ja mina pean ütlema, et see on EM-finaalturniir," lisas treener.

Koduses meistriliigas mängis sel hooajal viis naiskonda. Tartus elav koondise kapten, Tallinna Reval-Spordiga Eesti meistriks tulnud Janeli Patrail, töötab pealinnas lennujuhina ja loodab, et uuel hooajal ilmub kaardile meistriliigas mängiv Tartu naiskond.

"Et olla tasemel tuleb ise ikka väga palju teha. Ma ise elan Tartus ja käin Tallinnasse tööle ja ka minu võistkond on Tallinnas ehk siis minu trenniosa on väga raskendatud, üritan neid ühendada oma tööpäevadega, aga tegelikult mina pean ise ikkagi väga palju juurde tegema. Mul on plaan ja ma väga loodan, et järgmiseks hooajaks suudame Tartusse ühe võistkonna tekitada. Eks näis, mis uus hooaeg toob," ütles Patrail.