Kontaveit: ma ei mänginud kehva mängu

Kontaveit alustas mängu agressiivselt ning viis esimese seti kiiresse lõppmängu, milles jäi tiitlikaitsjale 4:7 alla. Teises setis murdis Swiatek kohe eestlanna servi ja sealt edasi Kontaveit rohkem eksima ja Swiatek üha kindlamalt mängima ning poolatar võitis seti 25 minutiga 6:0.

"Ma arvan, et ma alustasin väga hästi ja tema natuke aeglaselt. Sain hea agressiivse mänguga väikse edu, aga siis tundsin, et ta läks järjest kindlamaks ja kindlamaks. Ta sai initsiatiivi ja võimaluse neid punkte hästi üles ehitada," vahendab Kontaveidi sõnu Delfi Sport.

"Tema lihtsalt muutus veel kindlamaks (teises setis - toim). Pärast paari tasavägist geimi sai ta edu kätte ja hakkas järjest paremini mängima. Midagi katastroofilist ei olnud, ma ei mänginud kehva mängu. /.../ Kena väljak ja tugev vastane, ma nautisin seda mängu," lisas Kontaveit.

Kontaveit lisas, et koroonaviiruse leviku vastu kehtestatud piirangud Inglismaal tekitavad temas kahtlust Wimbledonil osalemise kohta. "Hea oleks veel mänge saada, aga mullis olemine on mentaalselt väga raske. /.../ Peab natuke mõtlema, mis mulle kõige parem oleks," ütles Kontaveit.