Jamaikalanna jooksis läbi aegade paremuselt teise aja

Sprinter ütles pärast jooksu, et oli isegi üllatunud, et säärane aeg tuli. "Ausalt öeldes, ei, ma ei tulnud siia, et nii kiiresti joosta. Tänu jumalale, et lõpetasin tervena," ütles Jamaica sprinter. "Survet ei olnud: tahtsin lihtsalt ühe jooksu teha enne rahvuslikke katseid."

Sprinter püstitas tulemusega 10,63 ka hooaja tippmargi, varasemalt hoidis seda ameeriklanna Sha'Carri Richardson, kes on jooksnud sel aastal välja aja 10,72. Samuti parandas Fraser-Pryce enda isiklikku rekordit, mis oli 10,70.

Fraser-Pryce jookseb Juunis toimuvatel Jamaica meistrivõistlustel ning seab seejärel sihid Tokyos toimuvate olümpiamängude 100 m finaalile 31. juulil.

Ainult Ameerika legend Florence Griffith-Joyner on varasemalt jamaikalannast kiiremini jooksnud. 1988. aastal jooksis Flo-Jo aja 10,49.