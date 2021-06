Itaalia velotuuri võitja andis positiivse koroonaproovi

Bernali leivaisa Ineos Grenadiers kirjutas Giro võitja haigestumisest: "Egan Bernalil tuvastati koroonaviirus pärast rutiinset testi Kolumbiasse naasemise eel. Ta läheb nüüd eneseisolatsiooni Euroopa baasis ja on näidanud kergeid sümptomeid, aga on hea tervise juures. Egan plaanib Kolumbiasse tagasi minna koheselt pärast isolatsiooniperioodi lõppu, et tähistada kodumaal oma Giro d'Italia võitu."

Bernal võitis eelmisel pühapäeval Itaalia velotuuri, olles võidusõidu esikohal viimased 12 katset. Rattur jäi pärast võistlust Milanosse ning reisis seejärel Monacosse.

24-aastane Bernal on varasemalt teatanud, et ei osale sel aastal Tour de France'il ning võtab järgmisena sihiks Hispaania velotuuri ehk ainsa suurtuuri, mille võit tal veel puudub.

24-aastane Ineos Grenadiersi jalgrattur võitis 2019. aastal Tour de France'i ja osales tänavu esmakordselt Giro d'Italial, milles õnnestus samuti võit saavutada.