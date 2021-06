Egert Jõesaar tuli parakergejõustiku EM-il viiendaks

Jõesaare reedene tulemus, 50.05 meetrit, jäi veidi alla mehe isiklikule rekordile ja tõi talle viienda koha. "Konkurents oli viimaste aastate kõrgeim. Egerti tulemus on seni tiitlivõistluste parim, sest esimest korda heitis ta tiitlivõistlusel üle 50 meetri joone," kommenteeris võistlust Jõesaare treener Mart Olman.

"Läksin jahtima uut isiklikku rekordit, sest hetkevõimed lubavad rohkemat, kui tulemus seda näitab. Kuid ei saanud ketta lendu väga hästi klappima," sõnas Jõesaar pärast võistlust.

Jõesaar on üks kolmest sportlasest, kes on täitnud Tokyo paraolümpiamängude A-normi ning kelle koht delegatsioonis on kinnitatud.