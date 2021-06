Brasiilia jätkab jalgpalli MM-valiksarjas veatult

Porto Alegres mänginud brasiillased viis 20 minutit pärast teise poolaja algust juhtima Evertoni ründaja Richarlison, lõppskoori vormistas kohtumise neljandal lisaminutil Neymar penaltist.

Brasiilia on MM-valiksarjas võitnud kõik viis seni peetud kohtumist väravate vahega 14:2 ja on tsooni kindlaks liidriks. Teisel kohal on 11 punkti kogunud Argentina, kes mängis neljapäeval 1:1 viiki Tšiiliga.

Neile järgnevad Ecuador (üheksa punkti) ja Paraguay, Uruguay ning Colombia, kes on kõik saanud seitse punkti.