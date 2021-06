Naiste jalgpallikoondise koosseisu kuulub Balti turniiriks 23 mängijat

Tänavu osaleb Balti turniiril lisaks Eestile, Lätile ja Leedule ka Fääri saarte koondis. Viimati võtsid nad turniirist osa 2016. aastal, kui teenisid ka esikoha. Turniiri formaat näeb sel aastal ette, et esmalt peetakse poolfinaale. Mängude võitjad kohtuvad finaalis ning poolfinaalis kaotajaks jäänud naiskonnad võitlevad kolmanda koha nimel.

Koondis koguneb esmaspäeval, 7. juunil Pärnus, kus tehakse ka esimesed treeningud. Leedu poole asutakse teele teisipäeval, 8. juunil.

Eesti esimene kohtumine ootab ees 10. juunil, kui loosi tahtel on poolfinaalis vastaseks Fääri saared. Avavile kõlab Alytuse linnastaadionil kell 16. Samal õhtul kell 18 on Jonava linnastaadionil vastamisi Leedu ja Läti. Kohamängud peetakse pühapäeval, 13. juunil, kui 3.-4. koha mäng algab kell 12 ning finaal saab avavile kell 14.

Mängudega valmistub naiste jalgpallikoondis sügisel algavaks MM-valikturniiriks, kui septembris võõrustatakse Sloveeniat ja Walesi. Peatreener Jarmo Matikaineni sõnul on Balti turniir hea võimalus enne valiksarja ennast maavõistluste abil proovile panna. "Kõik rahvusvahelised kohtumised on meie jaoks olulised, et oma taset tõsta ja leida valikmänge silmas pidades kohad, mis vajaksid parandamist. Kuna aprillis ei saanud me kahjuks riigis valitsenud olukorra tõttu mängida, siis jäävad Balti turniiri kohtumised ainsateks enne valiksarja," sõnas peatreener.

Erinevatel põhjustel jäävad Balti turniirist eemale Inna Zlidnis, Siret Räämet, Maria Orav, Emma Treiberg, Evelyn Šilina, Ketlin Saar ja Merily Toom. "Paraku ei saa mitmed mängijad sel korral koondisega liituda ja sellest on kahju, sest need kohtumised on võimalus rahvusvahelisel tasemel oma oskusi näidata. Mängijate puudumine mõjutab kindlasti valiksarja ettevalmistust ja võistkonna komplekteerimist, aga tahame nendest mängudest maksimumi võtta. Ootan väga mängijate nägemist ja võistkonnaga koos töötamist," lausus Matikainen.

Väravavahid

Getriin Strigin (07.07.1996) – Wacker Innsbruck (AUT) 27/0

Karina Kork (23.02.1995) – FFC Vorderland (AUT) 14/0

Jonna Soomets (12.02.2002) – JK Tallinna Kalev 0/0

Kaitsjad

Pille Raadik (12.02.1987) – Åland United (FIN) 85/0

Kelly Rosen (23.11.1995) – Tallinna FC Flora 52/1

Berle Brant (26.09.1989) – Saku Sporting 23/0

Sandra Liir (26.07.2003) – JK Tulevik ja Suure-Jaani Unitedi ÜN 1/0

Eva-Maria Niit (05.02.2002) – Tartu JK Tammeka 1/0

Rahel Repkin (17.06.1998) – Tartu JK Tammeka 1/0

Poolkaitsjad ja ründajad

Kethy Õunpuu (04.12.1987) – Tallinna FC Flora 109/3

Signy Aarna (04.10.1990) – Åland United (FIN) 95/26

Kristina Bannikova (15.06.1991) – Pärnu JK Vaprus 75/6

Kairi Himanen (11.11.1992) – Saku Sporting 48/1

Vlada Kubassova (23.08.1995) – Napoli CF (ITA) 46/5

Lisette Tammik (14.10.1998) – Tallinna FC Flora 42/2

Mari Liis Lillemäe (01.09.2000) – Tallinna FC Flora 22/0

Liisa Merisalu (15.01.2002) – FC Espoo (FIN) 10/1

Ave-Lii Laas (12.02.1999) – Põlva FC Lootos 9/0

Renate-Ly Mehevets (02.03.1999) – klubita 9/0

Grete Daut (04.01.2000) – Saku Sporting 5/0

Kärt Hüdsi (04.09.2003) – Põlva FC Lootos 0/0

Teisi Toomsalu (01.10.2002) – JK Tulevik ja Suure-Jaani Unitedi ÜN 0/0

Paula Maria Mengel (12.04.2001) – Saku Sporting 0/0

Peatreener: Jarmo Matikainen

Abitreener: Kaire Palmaru

Väravavahtide treener: Siim-Sten Palm

Füüsilise ettevalmistuse treener: Hendrik Nälk

Füsioterapeudid: Liisa Veerla, Sten Ütsmüts

Arst: Raul Parik

Videoanalüütik: Egon Rinaldo

Mänedžer: Raili Ellermaa