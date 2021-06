TÄNA OTSE | Eesti jalgpallikoondis mängib EM-iks valmistuva Soomega

Enne mängu:

Eesti jalgpallikoondis on pärast teisipäevast Balti turniiri võitu Leedu üle tahtmist täis võidulainel ka jätkata – veel kaks ja pool aastat tagasi soomlastega Rahvuste liigas kohtudes tehti põhjanaabritega kaks võrdset mängu, mis mõlemad küll napilt 0:1 kaotati.

"Ootused igale mängule on minna võidumõtetega. Kuigi me ei tea veel, mis treener otsustab mängijate osas, arvan, et väga vahet ei ole: kõigil on peas üks ja sama soov mängida, oma riiki esindada ja minna näidata põhjanaabritele ja anda neile kõva võitlus," ütles teisipäeval Leedu vastu Eesti koondise värava löönud Henri Anier.

Eesti ja Soome on omavahel mänginud 35 korda, 17 mängu on lõppenud Soome ja kaheksa Eesti võiduga, kümnel korral on lepitud viiki. Viimati olid vastamisi 2019. aasta jaanuaris Kataris peetud maavõistlusmängus, kus Eesti sai 2:1 võidu. Eesti vastu on Soome saanud enda suurima võidu – 1922. aastal alistati eestlased 10:2.

Soomele on Helsingis peetav maavõistlus Eestiga viimaseks mänguks enne EM-finaalturniiri algust. Esimest korda finaalturniirile pääsenud Soome kuulub koos Taani, Belgia ja Venemaaga B-alagruppi. Avamängu peab Soome 12. juunil Taani vastu.