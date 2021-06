U-21 EM-finaalturniiride kiireim värav viis Saksamaa taas finaali

Saksamaa oli poolfinaalis 2:1 parem Hollandist, seejuures tehti mängus ka ajalugu – sakslased asusid kohtumist juhtima juba avaminutil ja tegemist oli U-21 EM-finaalturniiride ajaloo kiireima väravaga.

Mäng oli kestnud vaid 29 sekundit, kui Florian Wirtz viis Saksamaa juhtima.

Senine U-21 EM-finaalturniiride kiireim värav oli tšehhi David Rozehnali nimel, tema viis 2002. aasta poolfinaalis Tšehhi juhtima, kui mängitud oli 41 sekundit.

Wirtzile oli see esimene värav Saksamaa U-21 koondise eest, aga sellega 18-aastane noormees ei piirdunud – seitse minutit hiljem lõi ta veel ühe värava. 67. minutil lõi hollandlaste ainsa värava Perr Schuurs.

Saksamaa jõudis U-21 EM-finaali kolmandat korda järjest, kaks aastat tagasi lepiti teise kohaga, 2017. aastal tuldi Euroopa meistriks.

Seekordses finaalis läheb Saksamaa vastamisi Portugaliga, kes alistas 1:0 tiitlikaitsja Hispaania. Ainus värav oli hispaanlaste õnnetu omavärav, mille lõi 80. minutil palli blokeerida püüdes Jorge Cuenca.

Kuni 21-aastaste Euroopa meister selgub pühapäeva õhtul. Otseülekanne algab ERR-i spordiportaalis kell 21.50, teisest poolajast ehk alates 22.55 on võimalik mängu vaadata ka ETV2-st.

Florian Wirtz scored the fastest goal in #U21EURO history during Germany's win over the Netherlands



See which other players made the top 5 list ⏰