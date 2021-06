Legendaarne korvpallitreener lõpetab pärast tulevat hooaega karjääri

Krzyzewski on olnud Duke'i ülikooli korvpallimeeskonna peatreener aastast 1980 ning sellest ajast on tiim jõudnud 12-l korral hooaja lõpus mängitava finaalturniiri viimase nelja sekka - viiel korral on Duke ka meistriks tulnud. Esidivisjoni ajaloo võidukaim peatreener teatas kolmapäeval, et paneb pärast tulevat hooaega lõpu enda edukale karjäärile.

"Mina ja mu pere vaatame seda kui tähistust. Meie aeg West Pointis ja Duke'is on olnud rohkem kui hämmastav ja me oleme tänulikud, et saime juhtida kolledžiprogrammi maailmaklassi institutsioonis kauem kui neli kümnendit. Sellele lisada veel 11 unustamatut aastat Ameerika Ühendriikide koondise peatreenerina paneb lõpu märkimisväärsele teekonnale," teatas Krzyzewski.

Krzyzewski võitis koondise peatreenerina aastatel 2008, 2012 ja 2016 olümpiamängudelt kuldmedalid ning tal on veel ette näidata kaks olümpiakulda abitreenerina aastatel 1984 ning 1992, mil Ameerika tõi väljakule kuulsa Unistuste tiimi.

74-aastane peatreener on kahel erineval korral valitud korvpalli Kuulsuste Halli: üks individuaalsaavutuste tõttu treenerina ning teine, sest oli abitreener eelmainitud Unistuste tiimile. Samuti kuulub Chicagos sündinud Krzyzewski ka ülikoolikorvpalli Kuulsuste Halli ja Ameerika Ühendriikide olümpiamängude Kuulsuste Halli.

Krzyzewski alustas treenerikarjääri 1974. aastal Indiana ülikooli abitreenerina, 1975. aastal võttis ta peatreenerina üle Army ülikooli meeskonna, misjärel 1980. aastast Duke'i siirdus.

Teda hakkab pärast 2021/22 hooaega asendama senine abitreener Jon Scheyer, kes on olnud tiimi juures aastast 2006, mil mängijana Duke'i esindas. Seejärel veetis mees mõned aastad Euroopas ning NBA arendusliigas ja siirdus siis Krzyzewski juurde tööle.