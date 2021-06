Spordivõistlustele lubatakse reedest pealtvaatajad

Nii nagu siseruumides avalike ürituste puhul, tuleb ka spordivaldkonnas võistluste ja muude ürituste puhul arvestada hajutatuse ja ruumi kuni 50-protsendilise täitumuse nõudega. Osavõtjate piirarvud jäävad koos pealtvaatajatega kuni 13. juunini samaks: siseruumides kuni 200 ja välitingimustes kuni 250 inimest. Võistluste ja ürituste puhul jääb kehtima piirang lõpetada need kella 22.00-st või mõistliku aja jooksul pärast seda, alates 14. juunist kehtib sama piirang kella 00.00-ni. Endiselt ei rakendata kellaajapiirangut rahvusvahelistele kõrge tasemega spordivõistlustele. Kuni 3. juunini tohivad sisetingimustes võistlustel osaleda üksnes tippspordiga tegelevad sportlased.

Alates 14. juunist võib osalejaid ja pealtvaatajaid sisetingimustes olla kuni 600, kehtib hajutatuse ja kuni 50-protsendilise ruumitäitumuse nõue. Välitingimustes tohib osaleda kuni 1000 inimest.

Alates 14. juunist tohib nakkusohutuse tagamisel korraldada ka üritusi, milles sisetingimustes osaleb päeva jooksul kuni 3000 ja välitingimustes kuni 9000 inimest. Seda juhul, kui osalevad üksnes negatiivse testitulemusega, COVID-19 haiguse läbi põdenud või selle vastase vaktsineerimiskuuri läbinud inimesed.

Vaktsineerimata ning viirust mitte põdenud osalejad peavad tegema testi

Osalejad peavad tegema kuni 24 tundi enne ürituse algust antigeeni kiirtesti või kuni 72 tundi varem PCR-testi. Korraldajal on kohustus võimaldada antigeeni kiirtesti tegemist ka vahetult enne ürituse toimumist kohapeal. Testimise viib läbi tervishoiuteenuse osutaja. Üritusele pääsemiseks peab osaleja testitulemus olema negatiivne. Testi tegemisest on vabastatud alla 12-aastased lapsed ja erivajadusega inimesed, kui nende testimine pole mõistlik.

Testi tegemata pääsevad üritusele inimesed, kes on viimase 12 kuu jooksul läbinud COVID-19 vastu vaktsineerimise kuuri. Neile hakkab vabastus kehtima vaktsineerimise järel maksimaalse kaitse saavutamisest ehk praegu kasutusel olevate vaktsiinide puhul olenevalt tootjast 7–15 päeva pärast viimast süsti.

Samuti pääsevad ilma testita üritusele inimesed, kes on viimase aasta jooksul COVID-19 haiguse läbi põdenud ja saanud hiljem ühe doosi vaktsiini või kes on COVID-19 haiguse läbi põdenud pärast esimese vaktsiinidoosi saamist. Inimestele, kes on COVID-19 haiguse läbi põdenud ja terveks tunnistatud, kuid pole lisaks üht vaktsiinidoosi saanud, kehtib vabastus kuus kuud pärast terveks tunnistamist.

Enne ürituse algust peavad kõik haiguse läbi põdenud või vaktsineeritud inimesed esitama korraldajale vastava tõendi. Korraldaja peab kontrollima kohapeal nii tõendi kui ka kiir- või PCR-testi ehtsust ja kehtivust ning tuvastama esitaja isikusamasuse. Kontrollida tuleb kõiki pealtvaatajaid, aga ka korraldamisega seotud inimesi, sealhulgas tehnilist meeskonda, toitlustajaid ja esinejaid. Kontrollimata inimesi ei tohi üritusele lubada.

Lisaks kõigi osalejate testimis- ja kontrollimisnõuetele tuleb suurema osalejate arvuga üritustel järgida ka muid nõudeid, näiteks osalejaid hajutada, tagada sisetingimustes desinfitseerimisnõuete täitmine ning arvestada ka kellaajalisi piiranguid. Kehtivate nõuete kohaselt peavad kõik üritused lõppema hiljemalt keskööl.