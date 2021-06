TÄNA OTSEBLOGI | Kontaveit kohtub Prantsusmaa lahtistel maailma 61. reketiga

Kohtumine on kavas Roland Garrosi tennisekeskuse suuruselt teise, Suzanne Lengleni nime kandva väljaku neljanda ehk viimase matšina. Enne seda on plaanis üks naiste- ja kaks meestemängu, esimene kohtumine algab Eesti aja järgi kell 12. Kontaveidi ja Mladenovici eel tulevad väljakule meeste esireket Novak Djokovic ja Pablo Cuevas, nende matšile on märgitud, et see ei alga varem kui 15.30 Eesti aja järgi.

Enne mängu:

25-aastane Kontaveit on endise esikümnemängija, 28-aastase Mladenoviciga varem mänginud neljal korral. Kõik neli matši on kujunenud tasavägiseks, aga igal korral on võidutsenud eestlanna. Seejuures neljast mängust kolm olid 2018. aastal, viimati olid nad vastamisi tolle aasta Moskva turniiril, kus Kontaveit võitis 6:2, 7:6 (3). Liival on nad mänginud vaid korra, kui Stuttgardi siseturniiril sai Kontaveit 5:7, 7:6 (3), 7:6 (5) võidu.

Tänavustel Prantsusmaa lahtistel päästis Kontaveit avaringis matšpalli ja sai lõpuks 6:7 (4), 7:6 (5), 6:0 jagu šveitslanna Viktorija Golubicist (WTA 72.). Mladenovic oli esimeses ringis 6:4, 6:0 parem läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse pääsenud slovakitarist Anna Karolina Schmiedlovast (WTA 121.).

Pärast koroonaviirusest tingitud sunnitud võistluspausi on Kontaveit jõudnud kahel WTA turniiril finaali, Mladenovic on aga vaid kahel turniiril võitnud kaks järjestikust matši. Kontaveit mängib Prantsusmaa lahtistel kuuel korral ja see on kolmas kord, kui ta on avaringist edasi pääsenud. Senine parim tulemus pärineb 2018. aastast, kui ta jõudis kaheksandikfinaali. Mladenovic on kodusel slämmiturniiril varem mänginud 12 korral ja neist kaheksa turniiri on lõppenud esimeses või teises ringis. Senine edukaim aasta oli 2017, kui ta jõudis veerandfinaali.