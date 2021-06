EM-pronks Lisette Böttker: ma ei suuda enam ilma maadluseta!

Risti põhikooli seitsmendas klassis õppiv 14-aastane Lisette Böttker tõdeb, et esimene suurvõistluste medal lihtsalt ei tulnud, kuigi selle nimel töötati kogu aasta. Koduvõistlustelt on küll näidata mitmeid saavutusi, aga EM-i pronks lõpetas tänavuse võistlushooaja eriti magusalt.

"Eesti meistrivõistlustelt on [mul] esikoht, aga suurtel võistlustel polegi varem veel nii hästi läinud," rääkis Böttker intervjuus ERR-ile. "Praegu on põhiliselt puhkus, kuna suurem töö on see aasta tehtud: sain sellele ilusa punkti pandud."

Eeskujusid on noorel maadlustalendil palju, sest igaühelt on midagi õppida. Tänaseks on armastus maadluse vastu nii suur, et lõpetamine kõne alla ei tule. Suurimaks unistuseks on jõuda Los Angelese olümpiale 2028. aastal.

"Kõik sai alguse mu isast, kes mind trenni viis, ja ikka utsitas mind tagant. Ma ei suuda enam ilma maadluseta," tõdes Böttker.

Kooli kõrvalt tippspordi tegemine on väljakutsuv ja keeruline, tunnistab 54-kiloste neidude kategoorias võistlev Böttker. Seda enam, et treeninguid saadab pidev distsipliin.

"Iga hommikut alustan võimlemisega, jooksen ja teen kummiharjutusi. Kui kool on, siis on õhtul üks matitrenn ja niimoodi on kuni reedeni. Laupäeval on üks pooletunnine jooksutrenn ja pühapäev on vaba," tutvustas noor talent oma nädalat.

Sihikindluse ja töökuse eest kiidab ka treener, kellel jagub tänusõnu nii sportlasele ja tema perele kui ka mitmetele toetajatele, kes treeningud Viljandis võimalikuks teevad.

"Ta on pöörane! Kui ma lühidalt kokku võtan, on ta meeletu võitleja, meeletult hingestatud, hästi distsplineeritud, hästi töökas, hästi sihikindel, ülimalt tänulik kõige suhtes," rääkis Böttkeri treener Arvi Aavik.