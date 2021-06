Selgunud on esimesed Eestit paraolümpiamängudel esindavad sportlased

Eesti sai Tokyo paraolümpiamängudele kolm ujuja kohta ning ühe kergejõustiklase koha. Ujujatest on koht kinnitatud Susannah Kaulil, kellel on täidetud Tokyo A-normid 50 m vabalt- ja 100 m seliliujumises ning Matz Topkinil, kellel on täidetud Tokyo A-normid 50 m selili- ning 50 m, 100 m ja 200 m vabaltujumises. Kergejõustiklase koht on kinnitatud Egert Jõesaarele, kellel on täidetud Tokyo A-norm kettaheites.

Kolmandale ujuja kohale kinnitatav nimi selgub juuli alguses. "Viimasele meeste kohale on meil kandideerimas kaks ujujat, kes samuti on täitnud A-normid. Otsuse saab teha juuli algul," selgitas Eesti Paralümpiakomitee president Monika Haukanõmm. "Viimasele minutile on jäänud kandideerima veel pararattur ning ratastoolivehkleja. Ka nende osalemine selgub juuli alguses." lisas ta.

Tokyo paraolümpiamängud toimuvad 24. augustist kuni 5. septembrini. Paraolümpiamängude programmi kuulub 23 spordiala, milles osalevad liikumis- nägemis- ja intellektipuudega sportlased.