RALLIBLOGI | Tänak lõpetas Sardiinia ralli avapäeva kindla liidrina

Reede:

Ott Tänak (Hyundai) alustas päeva kahe katsevõiduga ja haaras Kalle Rovanperä (Toyota) ees neljasekundilise edu. Sebastien Ogier (Toyota) puhastas küll teistele teed, aga näitas sellegipoolest vastavalt kolmandat ja teist aega ning haaras kahe katse järel kolmanda koha. Kehvasti läks Teemu Suninenil (M-Sport Ford). Kahe ralli järel taas WRC autosse istunud soomlane sõitis kohe avakatselt teelt välja ja jäi kraavi kinni.

Tänak võitis ka kolmanda ja neljanda kiiruskatse, kuid tema lähikonkurent Rovanperäle sai neljandal katsel osaks ebaõnn. Soomlase Toyotat tabas katse keskel mehaaniline probleem ja tuli katkestada. Lõunapausiks kerkis teiseks Dani Sordo (Hyundai; +16,9), kelle kannul püsis Ogier (+18,7).

Tänak jätkas võidukalt ka pärastlõunal, võites ralli viienda katse, aga kuuendal katsel oli tiimikaaslane Sordo juba 1,8 sekundiga nobedam. Kui vahepeal oli hispaanlane langenud kolmandaks, siis katsevõit kergitas ta uuesti teiseks (+25,3 Tänakust). Ogier kaotas kuue katse järel Tänakule 29,1 sekundiga.

Päeva kahel viimasel katsel näitas Tänak vastavalt teist ja kolmandat aega, aga säilitas siiski kindlalt liidrikoha. Enne laupäeva asus ta Sordo ees 19,4 ja Ogier' ees 36,2 sekundiga juhtima. Eelviimasel katsel läks kehvasti Thierry Neuville'il (Hyundai), kes lõhkus rehvi ja kaotas aega. Viimasel katsel oli õlilekke tõttu sunnitud katkestama Gus Greensmith (M-Sport Ford).

Seis 8. katse järel: 1. Tänak 1:26.58,0, 2. Sordo +19,4, 3. Ogier +36,2, 4. Evans +1.02,0, 5. Neuville +1.03,2, 6. Katsuta +1.26,1.

Neljapäev:

Testikatsel näidati iga järgmise läbimisega üha paremaid aegu. Kõige kiirem oli neljandal läbimisel teekonna 1.50,7-ga läbinud Thierry Neuville (Hyundai), kes edestas 0,9 sekundiga võistkonnakaasast Ott Tänakut ja täpselt sekundiga soomlast Teemu Sunineni (M-Sport Ford). Sebastien Ogier oli parima Toyota sõitjana neljas (1.51,9). Kalle Rovanperä (Toyota) alustas testikatset teistest hiljem, sest vahetult enne starti ilmnes probleem roolivõimuga. Mure lahendatud, näitas soomlane kuuendat aega (1.52,4).

Eelvaade:

Tegemist on hooaja teise kruusaralliga, kus kolme päeva jooksul sõidetakse 20 kiiruskatset kogupikkusega pisut üle 300 kilomeetri. Eestlastele on koht tuntud eelkõige selle poolest, et just seal võitsid Ott Tänak ja Martin Järveoja 2017. aastal oma esimese MM-etapi.

Kui mullune koroona-aasta lükkas etapi oktoobrisse, siis tänavu naasis üritus oma tavapärasele varasuvisele positsioonile. Küll aga on nihkus ralli keskmeks oleva hoolduspargi asukoht - pärast seitset aastat Algheros seatakse see nüüd üles Olbiasse.

Muidu on kõik nagu Sardiinias ikka - sõitjad peavad toime tulema kiirete, kuid kitsaste teedega, mida palistavad kivirahnud ja põõsad. Temperatuurinäitude poolest saab olema aasta ühe soojema etapiga.

MM-sarja liidrina avab reedel teed Sebastien Ogier, sest jäi Portugali etapi järel paari punktiga tiimikaaslase Elfyn Evansi ette. Hyundai tippudel hästi ei läinud ja punktitabelis jäädi kõvasti maha. Thierry Neuville saab lähte kolmanda ja Ott Tänak neljandana ning seda olukorda peaksid nad avapäeval ära kasutama.

"Me näitasime Portugali kruusal suurt kiirust. Loodan, et toome selle Itaaliasse kaasa ja saame taas võidu eest heidelda," lausus Tänak Hyundai meeskonna etapi eelvaate vahendusel. Temaga nõustub tiimipealik Andrea Adamo: "Sardiinias on võit meie selge siht, püüame ära kasutada Portugalis käestlastud võimalused. MM-sari pole veel kaugeltki läbi, nii peame naasma võitlusesse."

Kuigi just Sardiinias võitis Tänak nelja aasta eest oma esimese MM-etapi, siis hiljem on teda seal kimbutanud mitmed hädad ja pole pärast seda pjedestaalile jõudnud. Näiteks 2019. aastal läks esikoht viimasel katsel roolivõimu kadumise nahka ja mullu sügisel tabasid teda Hyundaid kohe alguses probleemid vedrustusega.

Hyundaile tervikuna on Sardiinia olnud aga viimastel aastatel hea koht, sest pärast Tänaku triumfi M-Spordi Fordil võitis 2018. aastal Thierry Neuville ning kahel viimasel korral on kõige kiiremaks osutunud Dani Sordo, kes on stardis ka tänavu.

Ajakava:

Neljapäev



Test Loiri Porto San Paolo 2,89 km 10.01 NEUVILLE



Reede



SS1 Filigosu - Sa Conchedda 1 22,29 km 9.02 TÄNAK

SS2 Terranova 1 14,36 km 10.02 TÄNAK

SS3 Filogosu - Sa Conchedda 2 22,29 km 11.47 TÄNAK

SS4 Terranova 2 14,36 km 12.47 TÄNAK

SS5 Tempio Pausania 1 12,08 km 15.47 TÄNAK

SS6 Erula - Tula 1 14,97 km 16.47 SORDO

SS7 Tempio Pausania 2 12,08 km 18.32 SORDO

SS8 Erula - Tula 2 14,97 km 19.32 NEUVILLE / SORDO



Laupäev



SS9 Coiluna - Loelle 1 15,00 km 9.08

SS10 Lerno - Monti di Ala 1 22,08 km 10.08

SS11 Coiluna - Loelle 2 15,00 km 11.38

SS12 Lerno - Monti di Ala 2 22,08 km 12.38

SS13 Bortigiadas - Aggius - Viddalba 1 14,70 km 16.10

SS14 Sedini - Castelsardo 1 13,03 km 17.08

SS15 Bortigiadas - Aggius - Viddalba 2 14,70 km 18.40

SS16 Sedini - Castelsardo 2 13,03 km 19.38



Pühapäev



SS17 Arzachena - Braniatogghiu 1 15,25 km 8.33

SS18 Aglientu - Santa Teresa 1 7,79 km 9.38

SS19 Arzachena - Braniatogghiu 2 15,25 km 11.09

SS20 Aglientu - Santa Teresa 2 (PK) 7,79 km 13.18

WRC stardirivi:

1. Sebastien Ogier - Julien Ingrassia Toyota

3. Teemu Suninen - Mikko Markkula Ford

6. Dani Sordo - Borja Rozada Hyundai

7. Pierre-Louis Loubet - Florian Haut-Labourdette Hyundai

8. Ott Tänak - Martin Järveoja Hyundai

11. Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe Hyundai

18. Takamoto Katsuta - Daniel Barritt Toyota

33. Elfyn Evans - Scott Martin Toyota

44. Gus Greensmith - Stuart Loudon Ford

69. Kalle Rovanperä - Jonne Halttunen Toyota

MM-sarja individuaalne punktiseis:

1. Sebastien Ogier 79

2. Elfyn Evans 77

3. Thierry Neuville 57

4. Ott Tänak 45

5. Kalle Rovanperä 41

6. Takamoto Katsuta 36

7. Dani Sordo 29

8. Craig Breen 24

9. Gus Greensmith 22

10. Adrien Fourmaux 20

MM-sarjas võistkondlik punktiseis:

1. Toyota Gazoo Racing WRT 183

2. Hyundai Shell Mobis WRT 146

3. M-Sport Ford WRT 64

4. Hyundai 2C Competition 28