Kultuuriministeerium ja EOK kuulutasid välja "Spordisõber 2021" laureaadid

Tänuauhinnad – kunstnik Kalli Seina klaasskulptuuri – andsid ühiselt üle Eesti Vabariigi kultuuriminister Anneli Ott ja Eesti Olümpiakomitee asepresident Erich Teigamägi.

Kultuuriminister Anneli Ott ütles, et sporti toetavad inimesed kõnetavad teda väga sügavalt. "Mul on siiralt hea meel alati näha seda energiat, mida sporti pannakse. Spordiga seotud inimesed inspireerivad ja annavad maailma väga palju positiivset. Ma tänan teid siiralt kogu selle toe eest, spordisõbrad!" ütles Ott.

Eesti Olümpiakomitee asepresident Erich Teigamägi sõnul on nii sportlased kui spordijuhid väga õnnelikud, et spordi arengusse panustavad jätkuvalt Eesti ettevõtted. "Hea meel on, et Eesti spordil ja liikumisel on nii rohujuuretasandil, ürituste korraldamise tasandil ning tippspordi tasandil on omad toetajad olemas," sõnas Teigamägi.

Spordisõbrad 2021 on:

Amps Catering (esitaja Eesti Kergejõustikuliit)

Eesti Kergejõustikuliidu oluline partner Amps Catering on panustanud aastaid sportlaste kvaliteetsesse ja täisväärtuslikku toitumisse. Hekotek (esitaja Eesti Orienteerumisliit)

Puidutöötlemise tehnoloogia seadmeid projekteeriv ja valmistav masinaehitusettevõte Hekotek on kauaaegne Eesti Orienteerumisliidu ja Eesti orienteerumisharrastuse toetaja. Bigbank (esitaja Tartumaa Spordiliit)

Bigbank on alates 2012. aastast olnud Eesti ja Tartu võrkpalli suurtoetaja, samuti on oluline panus antud kergejõustiku ja golfi edendamisse. Koos Eesti Lasterikaste Perede Liiduga korraldatakse Suurperepäeva ja Aasta Suurpere valimist. Olympic Entertainment Group (esitaja Eesti Piljardiliit)

Olympic Entertainment Group on läbi oma kaubamärkide Olympic Casino ja Olybet toetanud mitmeid spordialasid ja sportlasi. Olympic Casino on Eesti Olümpiakomitee pikima ajalooga toetaja, esimene leping on aastast 2001 ja värskelt on pikendatud koostöölepingut kuni aastani 2024. Orkla Eesti (esitajad Eesti Käsipalliliit ja Eesti Kergejõustikuliit)

Kalevi kommitööstus on olnud pikaaegne Eesti Käsipalliliidu ja Eesti Kergejõustikuliidu koostööpartner ning koostöö raames on üles kasvanud mitu põlvkonda sportlasi. Tartu Mill (esitaja Tartu Spordiliit)

Tartu Mill toetab erinevaid spordialaliite (nt Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon, Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon, Eesti Võrkpalliliit, Eesti Korvpalliliit), üritusi (nt SEB maijooks, Tallinna maraton, Tartu Mill triatloni EM, Kõrvemaa neliküritus, Tartumaa Spordiliidu üritused), spordiklubisid ja meeskondi (nt Karupesa Team, Tartu Ülikool Maks & Moorits, Tartumaa Ratsaspordiklubi, Peloton, Spordiklubi Välk 949 jne) Tartu Ülikool (esitaja Vehklemisklubi Musketär)

Tartu Ülikool pakub 2020. aastast sportlastele võimalust eritingimustel sisseastumiseks ning paindlikuma ajakava alusel bakalaureuse- või magistrikraadi omandamiseks. Tänu eritingimustele on sportlastel tunduvalt lihtsam juba varakult mõelda oma tulevikuplaanidele ning ühendada sporditegemist ja hariduse omandamist.

Toomas Linamäe ja Ivar Valdmaa (esitajad Eesti Golfi Liit ja Eesti Korvpalliliit)

Toomas Linamäe ja Ivar Valdmaa on toetanud nii läbi Cramo Estonia AS kui oma teiste firmade kaudu korvpalli, golfi, ratsutamise, purjetamise, autoralli kui võrkpalli arengut.

Kristjan Rahu (esitaja Rapla Korvpallikool)

Kristjan Rahu on isiklikult ja endaga seotud ettevõtetega aastaid toetanud Eesti sporti ja sportlasi alates Rapla Korvpallikoolist ja Rapla esindusmeeskonnast lõpetades kergejõustiku järelkasvutiimiga. Lisaks asutas Rahu 2019. aastal mittetulundusühingu "Vöimalus", mis toetab väga suures mahus Saaremaa kultuuri, sealhulgas sporti.

"Spordisõber" on Kultuuriministeeriumi ja Eesti Olümpiakomitee poolt mullu ellu kutsutud traditsioon spordi toetajate tunnustamiseks. Spordisõbra tiitliga tänatakse neid, kes on oluliselt toetanud spordi- ja liikumisharrastuse valdkonda, hoogustanud spordi- ja liikumissündmuste toimumist ning seeläbi ka ühiskonna arengut laiemalt.