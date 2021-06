Paide noored võtsid Nõmme Unitedi üle suure võidu

Männiku staadionil toimunud kohtumises pidi United tunnistama Paide 4:0 üleolekut. Kristjan Pelt viis külalised juba kolmandal minutil juhtima ning Hadji Drame värav 11. minutil kahekordistas Paide eduseisu. Raimond Eino lõi oma endise koduklubi vastu värava 61. minutil ning lõppseisu vormistas 83. minutil Sekou Amadou Camara.

Maardu Linnameeskond ei andnud võimalust Tartu JK Welcole, kes alistati 6:0. Avapoolaja viie väravaga võitnud Maardu vormistas lõppseisu juba 47. minutil.

JK Tallinna Kalev ja Ats Purje jätkasid oma head hoogu Elvas, kus kohalik meeskond alistati 4:0. Purje viis Kalevi avapoolaja lõpus juhtima ning Ramol Sillamaa tabamus teise poolaja alguses viis külalised juba kahe väravaga ette. Purje lõi oma teise värava 63. minutil ja vormistas kübaratriki penaltist 83. minutil.

Voor pakkus ka kaks väga tasavägist mängu, kui Tallinna FCI Levadia U-21 oli Karl Rudolf Õiguse kahe värava toel võõrsil 4:3 parem Tartu JK Tammeka U-21-st ning FC Flora U-21, kes oli veel 85. minutil Pärnu Rannastaadionil PJK vastu 0:1 kaotusseisus, võitis mängu tänu Igor Ustritski ja Andreas Kiiviti tabamustele 2:1.

Maardu jätkab liigas kaotuseta ja on kuue mänguga kogunud 16 punkti. Sama arv punkte on seitsme mänguga koos Tallinna Kalevil. FCI Levadia U-21 tõusis 13 punktiga kolmandaks ning edestab Nõmme Unitedit ühe punktiga. Paide Linnameeskond U-21, kellel on samuti üks mäng varuks, on kümne punktiga viies ja sama punktisummaga (seitsmest mängust) hoiab kuuendat kohta Pärnu Jalgpalliklubi.

Esiliigas on mõnenädalane koondisepaus. Maardu ja Tammeka U-21 seni pidamata avavooru mäng toimub 12. juunil ning 8. vooru matšid peetakse 19. ja 20. juunil.