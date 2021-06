Korvpalliliidu president: nägin Majenieksis heas mõttes tõestamisvajadust

Eesti korvpalliliidu president Priit Sarapuu rääkis intervjuus ERR-ile, et sõelale jäi üle kümne kandidaadi ning viimasesse vooru jõudsid Läti, Eesti ja Kreeka treenerid.

"Läti naiste korvpall on meist väikese sammu võrra ees ja ju nad on meist midagi paremini teinud. Kaspars on olnud tugev noorte- ja naiste korvpalli arendaja ja olnud sellega juba aastaid seotud," selgitas Sarapuu valiku tagamaid.

"Tulevik seisneb noortetöös ja meil on seal palju arenguruumi. Kaspars ei tule juhendama ainult Eesti naiste koondist, ta tuleb tegema igapäevast tööd korvpalliliidus, et klubid saaks paremaks, tüdrukuid tuleks korvpalli juurde ja meie metoodika muutuks professionaalsemaks. Meil on Eestis väga head ja tugevad professionaalid, aga me ei tohiks ka ära põlata head nõu piiri tagant."

"Me kõik nägime temas noort teotahtelist meest, kellel oli ambitsioon, visioon ja ideid, kuidas tüdrukuid korvpalli juurde tulla," põhjendas Sarapuu Majenieksi valituks osutumist. "Tal oli ka selge nägemus, et ta tahab seda tööd teha 24/7, mitte olla ainult treener koondiseakende ajal. Nägin seal ka heas mõttes isiklikku tõestamisvajadust. Need olid määravamad punktid."

"Loomulikult ootame spordis võite, aga naiskonna visiooni paneme paika järgmisel nädalal toimuval korvpalliliidu strateegiaarutelul, mis on koroonaviiruse tõttu kolm kuud edasi lükkunud. Pärast seda avaldame dokumendid, kuhu kuuluvad uuendatud versioonid sellest, mida me tahame kõikide koondiste puhul pikas perspektiivis näha ja kuidas kavatseme sinna jõuda," lisas alaliidu president.