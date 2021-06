Egan Bernal võtab järgmisena sihikule Vuelta

Äsja Itaalia velotuuri võitnud Kolumbia jalgrattur Egan Bernal on võtnud järgmiseks eesmärgiks Hispaania velotuuri ehk ainsa suurtuuri, mille võit tal veel puudub.

24-aastane Ineos Grenadiersi jalgrattur võitis 2019. aastal Tour de France'i ja osales tänavu esmakordselt Giro d'Italial, mis õnnestus samuti kinni panna. Vueltal pole ta varem startinud.

"Praegu ma ei soovi mõelda kuuajalisele treeninglaagrile ja kodust eemal olemisele, aga mulle meeldib võistelda, ette valmistuda, teha asju hästi, nii et ma tean, et motivatsiooni minna Vueltale ja seal hästi esineda jagub," lausus Bernal kanalile Semana TV. "Me vaatame Vuelta suunas. Ma ei saa lihtsalt kodus istuda ja mitte midagi teha."

Bernal lisas, et praegu sõidab ta Kolumbiasse taastuma ja Giro võitu tähistama. Juba varem oli jalgrattur öelnud, et tänavu ta Prantsusmaa velotuuril starti tule ja peab Giro saavutust sama tähtsaks kui esikohta maailma mainekaimal velotuuril.

"Giro oli täiesti erinev sellest, mida ootasime," jätkas Bernal. "Me arvasime, et esimene osa sõidust saab olema kahjude minimeerimine ja lõpus meeldivamal trassil mägedes aja tagasivõitmine. Tuli välja täiesti vastupidi: võitsin edusekundeid varakult ning mägedes olid teised tugevamad ja ma sõltusin palju oma meeskonnakaaslastest."