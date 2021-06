Vehmanen sõlmis lepingu Soome kõrgliigaklubiga

Soome kõrgliigaklubi Loimaa Bisons andis teisipäeval teada, et 1+1 lepinguga on tiimiga liitunud Eesti-Soome tagamängija Kiur-Thomas Vehmanen, kes lõppenud hooajal tegi Soome meistrisarjas oma läbimurde Kauhajoki Karhu Basketis.

Soome kõrgliigas hõbemedali kaela saanud 21-aastane Vehmanen tegi eelmisel hooajal Kauhajoki eest kaasa 31 kohtumises ning sai keskmiselt 8,5 minutiga kirja 2,7 punkti ja 1,6 resultatiivset söötu. Oma senise karjääri parima mängu tegi noor tagamees hilisema meistri Salon Vilpase vastu, kui Vehmanen viskas 26 punkti ja jagas 5 söötu, vahendab Korvpall24.ee.

Peatreener Darko Mihajlovic kommenteeris Rakverest tuule tiibadesse saanud noormehe lisandumist: "Mäng Vilpase vastu näitas ära, mis on võimalust saades tema potentsiaal. Thomas on noor mängija, kes järgmisel hooajal areneb kõvasti. Meiega koos on tal võimalus näidata oma tõelist potentsiaali ja olen väga rahul, et ta endale saime."

