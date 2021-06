VAATA OTSE | Eesti ja Leedu jätsid avapoolajal väravad löömata

Balti turniiri võitis Eesti viimati 1938. aastal. Jalgpallimängu võitis Eesti viimati 2019. aasta märtsis, mil alistati Gibraltar. Ühest sündmusest on möödas 83 aastat, teisest enam kui kaks. Võiduta oleme jäänud juba 20 mängus järjest. Jalgpall, nagu me teame, algab aga ikka ja jälle seisult 0:0 ning kõigi eelduste kohaselt on pall jätkuvalt ümmargune.

Eesti koondise peatreeneri Thomas Häberli jaoks on kohtumine Leeduga tema esimene ametlik kohtumine, kus šveitslane saab ka platsi ääres olla. Jaanuaris peetud sõpruskohtumine Ferencvarose vastu oli mitteametlik ning mängudes Tšehhi, Valgevene ja Rootsi vastu juhendas Häberli koondist hotellist ja platsi kõrval andis juhtnööre edasi Martin Reim.

Sel korral on kõik koroonaproovid osutunud negatiivseks ja ka teistel põhjustel puudujaid on minimaalselt. Vigastuse tõttu jäävad kõrvale Ken Kallaste ja Erik Sorga. Koondis on motiveeritud ning Häberli on algusest peale korrutanud, et Balti turniiri on oluline ja katsetamiseks siin ruumi ei ole. Eesti läheb karikat võitma.

Kohtumine Leedu vastu algab LFF staadionil Vilniuses kell 19.00. 4. juunil mängib eesti Helsingis maavõistlusmängu Soomega ning 10. juunil A Le Coq Arenal Balti turniiri viimases kohtumises Lätiga. Eesti Jalgpalli Liit esitas taotluse erandkorras pealtvaatajate staadionile lubamiseks, kuid vastust pole veel saadud.

Eesti koondise koosseis:

Väravavahid

Karl Jakob Hein (13.04.2002) – Londoni Arsenal (ENG) 6/0

Matvei Igonen (02.10.1996) – Tallinna FC Flora 6/0

Karl Andre Vallner (28.02.1998) – Tallinna FCI Levadia 0/0

Kaitsjad

Taijo Teniste (31.01.1988) – Tartu JK Tammeka 84/0

Sander Puri (07.05.1988) – Tallinna JK Legion 81/4

Karol Mets (16.05.1993) – Al-Ettifaq (KSA) 65/0

Artur Pikk (05.03.1993) – Diosgyöri VTK (HUN) 41/1

Joonas Tamm (02.02.1992) – FC Desna (UKR) 38/3

Michael Lilander (20.06.1997) – Tallinna FC Flora 10/0

Märten Kuusk (05.04.1996) – Tallinna FC Flora 8/0

Henrik Pürg (03.06.1996) – Tallinna FC Flora 6/0

Maksim Paskotši (19.01.2003) – Tottenham Hotspur (ENG) 3/0

Markkus Seppik (16.04.2001) – Tallinna FC Flora 0/0

Poolkaitsjad ja ründajad

Konstantin Vassiljev (16.08.1984) – Tallinna FC Flora 128/25

Sergei Zenjov (20.04.1989) – Tallinna FC Flora 87/13

Henri Anier (17.12.1990) – Paide Linnameeskond 68/16

Henrik Ojamaa (20.05.1991) – Tallinna FC Flora 44/1

Rauno Sappinen (23.01.1996) – Tallinna FC Flora 35/7

Mattias Käit (29.06.1998) – NK Domžale (SVN) 31/5

Martin Miller (25.09.1997) – Tallinna FC Flora 13/1

Vladislav Kreida (25.09.1999) – Helsingborgs IF (SWE) 9/0

Vlasi Sinjavski (27.11.1996) – MFK Karvina (CZE) 7/0

Markus Poom (27.02.1999) – Tallinna FC Flora 5/0

Robert Kirss (03.09.1994) – Tallinna FCI Levadia 4/0

Bogdan Vaštšuk (04.10.1995) – Tallinna FCI Levadia 3/0

Markus Soomets (02.03.2000) – Tallinna FC Flora 2/0

Peatreener: Thomas Häberli

Abitreenerid: Norbert Hurt, Andres Oper

Väravavahtide treener: Mart Poom

Kehalise ettevalmistuse treener: Michael Müller

Videoanalüütik: Ants Jaakson

Arst: Kaspar Rõivassepp

Füsioterapeudid: Helvis Trääder, Priit Lehismets, Marius Unt

Mänedžer: Miko Pupart