Spordivaldkond saab kriisiabi meetmetest toetust 1,2 miljonit eurot

Meistriliigade jätkusuutlikkuse, sisespordiobjektide ja treenerite toetamiseks mõeldud kriisiabi taotlusvoorud on lõppenud. Kokku jaotati spordivaldkonnale toetuseid 1 243 318 eurot.

"Toetusmeetmete eesmärk on leevendada koroonaviiruse levikuga seotud kriisi mõju alustades treenerite palga maksmisest, pallimängude meistriliiga klubide elujõulisuse kindlustamisest ning spordiobjektide arendamisega lõpetades. Toetused võimaldavad sektoril pärast avanemisi tööd jätkata," ütles kultuuriminister Anneli Ott.

Meistriliigade jätkusuutlikkuse vooru laekus 33 taotlust kogusummas 600 751 eurot. Komisjon tegi ettepaneku toetada kõiki projekte 588 334 euro ulatuses. Suuremateks toetusesaajateks olid näiteks MTÜ Spordiklubi "Rafter" (148 496 eurot), MTÜ Saaremaa Võrkpall (68 040 eurot) ja MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi (46 308 eurot). Taotlusvooru kogumaht oli 675 000 eurot ja selle jääk eraldatakse meistriliiga klubidele täiendavast taotlusvoorust.

Sisespordiobjektide toetamise meetmest said ühekordset ja tagastamatut abi 130 eraspordiobjektide valdajat kogusummas 424 701 eurot, mis puudutab 425 sportimispaika. Suurimateks kriisiabi saajateks olid MyFitness AS (34 436 eurot), AS Audentes (20 170 eurot) ja 24-7fitnessklubi OÜ (15 339 eurot).

Spordialaliitude, spordiklubide ja spordikoolide treenerite ja juhendajate tööjõukulude osaliseks tasumiseks esitati 89 taotlust 439 treeneri kohta. Toetus määrati 88 spordiklubile, spordikoolile ja spordialaliidule kokku 426 treenerile ja juhendajale. Enim maksti treenerite ja juhendajate tööjõukulude katmiseks toetust MyFitness AS-le (47 117 eurot), Eesti Jalgpalli Liidule (14 452 eurot) ja Tartu Ülikooli Akadeemilisele Spordiklubile (10 560 eurot).

Juunis avanevad spordivaldkonnale veel liikumisharrastuse ürituste jätkusuutlikkuse toetamise meede ja täiendav kriisiabi voor meistriliigadele, mille kohta saab peagi infot Kultuuriministeeriumi kodulehelt. Toetust jagatakse mõlema meetme peale kokku 555 000 eurot.