TÄNA OTSEBLOGI | Kontaveit kohtub Prantsusmaa lahtistel maailma 72. reketiga

Kontaveidi ja Golubici kohtumine toimub teisipäeval 11. väljaku teise matšina. Enne neid mängivad seal rootslane Mikael Ymer ja hispaanlane Roberto Carballes Baena, kes alustavad Eesti aja järgi kell 12. Ehk Kontaveit ja Golubic võiksid platsile pääseda umbes kella 14-15 vahel.

Enne mängu:

25-aastane Kontaveit on endast kolm aastat vanema Golubiciga mänginud neljal korral ja võitnud kõik kohtumised, samas jääb viimane vastasseis aastasse 2016, kui eestlanna võitis Guangzhou turniiri veerandfinaalis Golubicit 6:4, 4:6, 6:3.

Golubic on Prantsusmaa lahtistel mänginud kuus korda, kuid suurt edu pole saavutanud: oma seni parima turniiri tegi ta 2016. aastal, kui jõudis teise ringi. Karjääri parimaks saavutuseks slämmiturniiridel on jäänud Wimbledoni kolmandasse ringi pääsemine 2019. aastal.

Zürichis sündinud tennisist, kelle isa on horvaat ja ema serblanna, on karjääri jooksul mänginud neljas WTA turniiri finaalis. Ainus võit pärineb 2016. aastast, mil ta alistas koduse Gstaadi turniiri finaalis Kiki Bertensi. Järgmisel aastal jõudis Gstaadis finaali ka Kontaveit, kes jäi siis Bertensile alla.

Kontaveidi ja Golubici mängu võitja läheb teises ringis vastamisi endise maailma kümnenda reketi Kristina Mladenovici ning slovakitari Anna Karolina Schmiedlova vahelise matši võitjaga. Kolmandas ringis võib vastaseks tulla tiitlikaitsja, kaheksanda asetusega poolatar Iga Swiatek.