TÄNA OTSE | Mängivad alagrupist edasipääsu kindlustanud Slovakkia ja Tšehhi

Jäähoki MM-il on A-alagrupis suures osas kõik selge. Nii Slovakkia kui ka Tšehhi on edasipääsu kindlustanud, küsimus on vaid kohtades. Kohtumisest teevad algusega kell 16.10 otseülekande ETV+ ja ERR-i spordiportaal. Mängu kommenteerivad Indrek Petersoo ja Rauno Parras.