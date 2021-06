VAATA OTSE | Kanada vajab veerandfinaali pääsemiseks Soome vastu võitu

Jäähoki MM-il võitleb veerandfinaali pääsu eest Kanada, kel tuleb igal juhul alistada B-alagrupi liider Soome. Mängust teevad otseülekande ETV+ ja ERR-i spordiportaal algusega kell 12.10. Kohtumise kommentaatorid on Kristjan Kalkun ja Villem Koitmaa.

Kanada on raskes seisus, sest kolme võidu ja kolme kaotusega ollakse hetkel kuuendal kohal. Saksamaa ja Lätiga küll samal pulgal, kuid mõlemale kaotati. Kanada seisu teeb lootusrikkamaks teadmine, et Läti ja Saksamaa mängivad viimases voorus omavahel ning praegu kümne punktiga kolmandat kohta hoidev Kasahstan on juba kõik mängud pidanud. Alagrupist pääseb edasi neli meeskonda.

Soome on edasipääsu juba kindlustanud ning küsimus on vaid selles, kas alagrupis saadakse esimene või teine koht. Nii Soome kui ka USA on kuue mänguga kogunud 15 punkti.