Maardu lõi Welcole kuus väravat ja tõusis esiliiga tippu

Maardu läks poolajapausile juba viieväravalises eduseisus ning lisas pausilt naastes kaks minutit kestnud mängu järel veel ühe tabamuse. Kaks väravat kirjutati nii Vitali Gussevi kui Vladislav Ogorodniku arvele.

Teistes esmaspäeval toimunud esiliiga mängudes võitis FCI Levadia U-21 meeskond Tammeka U-21 tiimi 4:3 ja Paide Linnameeskonna järelkasv oli Nõmme Unitedist üle 4:0.

Maardu on kuue mänguga kogunud 16 punkti ja tõusis taas esiliiga liidriks, ühe enampeetud mängu juures on sama palju punkte Tallinna Kalevil. Welco on seitsmest mängust teeninud vaid ühe silma ning on tabeli punaseks laternaks.