Prantsusmaa edukamaid meeskondi jäi napilt kõrgliigasse püsima

Nantes sai lõppenud kõrgliiga põhihooajal 18. koha ehk pidi liigasse püsimajäämiseks esiliiga play-off'i võitnud Toulouse'iga pidama üleminekumänge.

Nantes kaotas pühapäeval toimunud kodumatši 0:1, aga pääses tänu nädal varem võõrsil võetud 2:1 võidule ja jätkab ka järgmisel hooajal kõrgliigas. Esiliigast tõusid Ligue 1-i Troyes ja Clermont Foot, viimasele on see klubi ajaloos esimeseks korraks kõrgliigasse pääseda.

Nantes'i näol on tegemist ühe Prantsusmaa jalgpalliajaloo edukama meeskonnaga, neist enam kordi on riigi meistriks kroonitud vaid Marseille, Saint-Etienne (mõlemad kümme) ja Pariisi Saint-Germain (üheksa). Sarnaselt Nantes'ile on kaheksa tiitlit ka Monaco auhinnakapis.