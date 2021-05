Copa America jäi kaks nädalat enne algust ilma võõrustajata

Algselt pidid 13. juunist kuni 10. juulini kestvat turniiri korraldama koos Kolumbia ja Argentina, kuid 20. mail võeti Kolumbialt riigis aset leidvate protestide tõttu korraldusõigus ära. Pühapäeval teatas CONMEBOL, et korraldusõigus võeti ära ka Argentinalt seoses riigis valitseva olukorraga. CONMEBOL ei avalikustanud, miks selline otsus vastu võeti, aga võib spekuleerida, et see on seotud hiljutiste COVID-19 juhtumite arvu kasvuga Argentinas.

Oma lühikeses teates ütles CONMEBOL, et nad analüüsivad hetkel pakkumisi teistelt riikidelt, kes turniiri korraldada soovivad. Esmaspäeval kohtuvad liidu ametnikud, et otsustada järgmised sammud turniiri korralduse osas.

Copa America seni viimaseks võitjaks krooniti 2019. aastal Brasiilia, kes alistas finaalis Peruu skooriga 3:1.