VAATA OTSE | Rootsi vajab jäähoki MM-il Venemaa vastu head tulemust

Rootsi alustas kohtumist selg vastu seina olukorras, sest A-alagrupis varem lõppenud kohtumises alistas Tšehhi karistusvisete järel 2:1 Taani ja lükkas viimased konkurentsist.

Enne Rootsi ja Venemaa vahelist mängu on nii Šveitsil, Venemaal kui Slovakkial tabelis 12 punkti, Tšehhil neljandana kümme ja Rootsil üheksa silma. Rootslased kaotasid Tšehhile omavahelise mängu, aga tšehhidel on jäänud veel üks mäng Slovakkia vastu.

Enne mängu:

11-kordne maailmameister Rootsi on enne oma viimast alagrupimängu keerulises seisus, sest kaotuse või viigi korral on nii Tšehhil, kui ka Taanil võimalus Rootsi turniir lõpetada juba alagrupifaasis. Rootsi on kuue mänguga kogunud üheksa punkti, millega ollakse hetkel kinni viimases edasipääsu tagavas kohas. Taani ja mängu vähem pidanud Tšehhi jäävad maha ühe punktiga.

Venemaal on kirjas neli võitu ja üks kaotus ning 12 punktiga ollakse hetkel alagrupis teisel kohal. Idanaabritel on võimalik tagada alagrupist edasipääs viigi või võidu korral. Turniiri käigus on alistatud nii Tšehhi, Suurbritannia, Taani, kui ka Šveitsi koondised ja ainus kaotus võeti vastu skooriga 1:3 Slovakkialt.